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Российская певица Нюша поделилась снимком со своей недавней фотосессии в популярной социальной сети. Стоит отметить, что артистка снималась практически в обнаженном виде. Однако все интересные места были прикрыты косами.

Откровенная фотосъемка была устроена для обложки нового сингла певицы. По задумке, обнаженное тело певицы было прикрыто искусственными косами в тон естественных волос артистки. При помощи кос была создана так называемая имитация топа и юбки. Макияж звезды был выполнен в довольно сдержанных тонах, а волосы гладко зачесаны назад.

Поклонники восхитились отличной фигурой Нюши. Многие отметили, что она выглядит великолепно, несмотря на то, что уже дважды родила. 33-летняя певица воспитывает двоих детей.

В ноябре 2018 года она родила дочь Серафиму-Симбу, а в декабре 2021 года – сына Саффрона. Отцом детей артистки является ее супруг Игорь Сивов. По поводу имен своих детей певица рассказала, что имя сыну она придумала за неделю до родов. По ее словам, она получила подсказку «свыше». Что касается имени дочери, то, по словам Нюши, девочка действительно носит имя главного персонажа ее любимого мультфильма «Король Лев».

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