Группой компаний в ЦАР, ранее находившихся под непосредственным управлением основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, теперь руководит глава местного «Русского дома» Дмитрий Сытый. Об этом со ссылкой на свои источники, приближенные к командованию ЧВК «Вагнер», сообщает The New York Times.

По словам автора материала, «сеть подставных компаний», используемая группой «Вагнер» для экспорта золота, алмазов и пиломатериалов со своей базы в ЦАР, перешла под управление господина Сытого. Также глава местного «Русского дома» руководит рядом СМИ, однако какими именно автор статьи не указывает.

Сообщается, что роль Дмитрия Сытого в управлении группой компаний Евгения Пригожина в ЦАР может быть временной, поскольку ему «не хватает связей и личных знакомств, которыми погибший лидер ЧВК «Вагнер» обладал в Кремле».

«Русский дом» является представительством Россотрудничества в ЦАР. Еще в 2020 году его глава Дмитрий Сытый попал в санкционные списки США из-за связей с Евгением Пригожиным и группой «Вагнер». При этом в 2022 году Дмитрий Сытый получил посылку со взрывчаткой, в результате чего получил ранения.