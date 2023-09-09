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Журналисты издания «Мослента» побеседовали с дипломированным нутрициологом специалистом по патопсихологии пищевого поведения и детоксикационному питанию, ментором, спикером и преподавателем Академии Edpro Юлия Савельева. В ходе беседы с экспертом, выяснилось, какие биодобавки к пище способны поддерживать выработку половых гормонов. Специалист особое внимание уделила такому растению, как пажитник.

По словам нутрициолога, употребление пажитника поможет поддерживать тестостерон на должном уровне. Савельева подчеркнула, что снижение показателей половых гормонов может начаться задолго до наступления 50-летнего возраста. И это, к сожалению, является уже не редкостью в современном мире.

Например, такой гормон, как тестостерон является важным не только для мужчин, но и для женщин. И, начиная с 30-летнего возраста, ежегодно он снижается на 1-2% ежегодно. Для поддержания должного уровня тестостерона необходимо, чтобы в организме не было недостатка витамина D, магния и цинка.

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