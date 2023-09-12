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В австрийском городе Зальцбург произошло трагическое событие – в местном зоопарке во время ежедневных работ в вольере носорог напал на 33-летнюю сотрудницу и убил ее. Об этом со ссылкой на представителей правоохранительных органов сообщает телеканал OE24.

Сообщается, что в 6:55 утра по местному времени 12 сентября во время выполнения ежедневных работ в вольере на 33-летнюю сотрудницу зоопарка напал носорог. Женщина скончалась на месте от полученных травм. Еще один 34-летний сотрудник зоопарка попытался отогнать носорога от женщины, но животное напало и на него.

Носорог решил напасть на сотрудницу зоопарка в тот момент, когда она попыталась нанести на животное средство для отпугивания насекомых. При этом 34-летний смотритель зоопарка, получивший серьезные травмы, был госпитализирован в университетскую больницу Зальцбурга. По решению администрации, зоопарк будет закрыть в течение всего дня в связи с трагичным инцидентом.

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