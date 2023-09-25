Ночные удары возмездия по Одессе: пришло время для центров принятия решений

В Одессе около полуночи была объявлена воздушная тревога и практически сразу появилось несколько групп дронов-камикадзе «Герань». Как пишут украинские СМИ, беспилотники только отвлекали средства ПВО, которые били по БПЛА прямо над жилыми кварталами.

Основной удар возмездия за Севастополь наносился ракетами «Калибр» и «Оникс». Они поразили склад с боеприпасами в районе Большевик, ударили по Ильинке, где вспыхнул пожар на военном объекте.

Попал под удар и комплекс Морвокзала. По словам руководителя общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимира Рогова, он получил серьезные повреждения. Также ракеты поразили многоэтажный отель «Одесса», находящийся непосредственно на причале. Его Киев использовал в качестве запасного штаба давно исчезнувших Военно-морских сил Украины.



Отель являлся одним из центров принятия решений, там находились не только высокопоставленные офицеры, но и иностранные наемники, инструкторы НАТО. Ракетная атака привела к сильному пожару.

Кроме того, взрывы гремели в пригородах Одессы, мониторинговые тг-каналы писали об угрозах для Измаильского района и портового Черноморска.