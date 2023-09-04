В ночь на 4 сентября ВС РФ вновь наносили удары по военной и промышленной инфраструктуре ВСУ. Тг-каналы сообщают о взрывах сразу в нескольких регионах Украины.

После часу ночи прогремел мощный взрыв во Львове, причем воздушная тревога в городе не объявлялась. Очевидцы сообщают, что вероятнее всего причиной стал удар по территории химического завода, но власти Львова пока молчат.

В 1:30 начали поступать сообщения о серии взрывов в Днепропетровской области. Незадолго до этого свидетели уведомляли об акустической фиксации дронов-камикадзе «Герань», которые летели в сторону региона.

После 2:15 воздушная тревога была объявлена в Одесской области. Мониторинговые тг-каналы сразу сообщили, что под угрозой только юг региона, где располагаются порты Измаил и Рени. Эта информация быстро подтвердилась.

Сперва появились сообщения о взрывах в районе порта Рени, а затем удар пришелся и по Измаилу.

Еще через час в Измаиле прогремели повторные взрывы. После этого новые группы дронов кружили над южной частью Одесской области, но никакой информации об ударах больше не поступало.