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На конкурс красоты «Мисс Россия» от Нижнего Новгорода поедет 22-летняя Мария Буднякова. Об этом на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» написала сама девушка.

Мария решила поделиться радостной новостью со своими подписчиками, сообщив: «Делюсь с вами исполнением моей мечты – я стала финалисткой национального конкурса красоты „Мисс Россия-2023“! Я рада представлять мою Родину – город Нижний Новгород! Из 85 тысяч девушек я вошла в топ-50».

Организаторы конкурса «Мисс Россия» сообщили, что с 18 сентября началась подготовка к мероприятию. В Москве уже собрались 50 самых ярких и красивых девушек России из разных регионов, чтобы начать репетиции конкурса красоты.

Финальное представление, в ходе которого станет известно имя победительницы, которая станет обладателем титула «Мисс Россия», состоится уже 8 октября в концертном зале Barvikha Luxury Village.

Напомним, что Мария Буднякова уже является обладательницей таких титулов, как первая вице-мисс Нижний Новгород и первая вице-мисс Республика Модель.

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