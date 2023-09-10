Чтобы защитить Ростовскую область от атак украинских беспилотников, необходимо привлекать крупные силы. Однако сейчас они нужны на других участках, поэтому что-либо сделать невозможно, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что установка в городских кварталах зенитно-ракетных комплексов является весьма опасным делом. Действительно, на Украине подобная тактика приводит к разрушению жилых домов и гибели людей из-за ракет ПВО.

Для своевременного обнаружения беспилотных аппаратов необходимо весь Ростов-на-Дону обставить по периметру радиолокационными станциями. Но это тоже не представляется возможным.