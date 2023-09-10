Чтобы защитить Ростовскую область от атак украинских беспилотников, необходимо привлекать крупные силы. Однако сейчас они нужны на других участках, поэтому что-либо сделать невозможно, рассказал военный эксперт Константин Сивков.
Он отметил, что установка в городских кварталах зенитно-ракетных комплексов является весьма опасным делом. Действительно, на Украине подобная тактика приводит к разрушению жилых домов и гибели людей из-за ракет ПВО.
Для своевременного обнаружения беспилотных аппаратов необходимо весь Ростов-на-Дону обставить по периметру радиолокационными станциями. Но это тоже не представляется возможным.
«Нужно развертывать системы радиолокационного наблюдения, нужны самолеты, радиолокационные станции, самолеты радиолокационного дозора нужны в большом количестве. Их нет», – заявил Сивков, отметив, что все вышеперечисленное применяется сейчас в решении других задач.