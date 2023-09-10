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Чтобы защитить Ростовскую область от атак украинских беспилотников, необходимо привлекать крупные силы. Однако сейчас они нужны на других участках, поэтому что-либо сделать невозможно, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что установка в городских кварталах зенитно-ракетных комплексов является весьма опасным делом. Действительно, на Украине подобная тактика приводит к разрушению жилых домов и гибели людей из-за ракет ПВО.

Для своевременного обнаружения беспилотных аппаратов необходимо весь Ростов-на-Дону обставить по периметру радиолокационными станциями. Но это тоже не представляется возможным.

«Нужно развертывать системы радиолокационного наблюдения, нужны самолеты, радиолокационные станции, самолеты радиолокационного дозора нужны в большом количестве. Их нет», – заявил Сивков, отметив, что все вышеперечисленное применяется сейчас в решении других задач.

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