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Действия Вашингтона на Украине вполне могут спровоцировать начало Третьей мировой войны, которая не обойдется без использования ядерного вооружения. Политолог Северо-Восточного университета в Бостоне Макс Абрамс рассказал изданию Newsweek, что американский лидер Джо Байден ведет себя крайне неосторожно.

Абрамс пояснил, что Соединенные Штаты ранее взвешивали все за и против поставок на Украину тех или иных видов вооружения. Однако сейчас Байден окончательно утратил осторожность и одобряет отправку оружия, которое ранее бы не рискнул предоставлять Киеву из-за страха эскалации конфликта.

Между тем, Россия отмечает все эти нарушения красных линий. Последней каплей ее терпения может оказаться поставка на Украину дальнобойных ракет ATACMS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что генералы ВС страны не самоубийцы и поэтому они не допустят вступления Соединенных Штатов в прямое противостояние с Россией.

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