Портал News.ru рассказал об артистах, которые никак не высказывались о специальной военной операции с самого ее начала, но зато практически полностью исчезли из медийного пространства.

Так, после начала СВО перестал снимать фильмы режиссер Тимур Бекмамбетов. В декабре прошлого года появилось сообщение, что он продал киностудию в РФ. Где сейчас находится режиссер «Девятаева», фильма «Ирония судьбы. Продолжение», семи частей «Елок» и других картин, не сообщается.

Певец Валерий Леонтьев с прошлого февраля не дал ни одного интервью. По слухам, он уехал в Соединенные Штаты, к своей супруге Людмиле Исакович, которая около 20 лет живет в Майами.

Из театра им. Моссовета в феврале прошлого года исчез Александр Филиппенко, который не принимал больше участия ни в одной из постановок. От его дочери удалось узнать, что актер уехал в Литву и сейчас живет в Вильнюсе.

В Соединенных Штатах сейчас находится Никита Пресняков, который с февраля прошлого года не показывался на широкой публике. Там же живет композитор Игорь Крутой с семьей. Впрочем, он перебрался в США еще два десятилетия назад.