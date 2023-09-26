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В США сотрудников полиции искусали осы в момент задержания преступника. О курьезном эпизоде в своем материале сообщает издание New York Post.

Диспетчер сообщил полицейским о мужчине, который пытался угнать несколько автомобилей в окрестностях тоннеля Ист-Куин-Анна, угрожая водителям ножом. Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого и начали преследование.

Однако преступник пытался скрыться в зеленых насаждениях, расположенных между жилыми домами на склоне холма. Но сотрудники полиции настигли его в зарослях. При этом, в момент задержания 22-летнего подозреваемого, полицейские повалили его на землю. Оказалось, что неподалеку был осиный улей, которые они повредили во время борьбы с преступником.

В результате разъяренные осы вырвались наружу и стали жалить полицейских и подозреваемого. Все же полицейским удалось задержать преступника, которому по итогу понадобилась помощь медиков из-за укусов ос.

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