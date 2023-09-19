Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Западные средства массовой информации вводят своих читателей в заблуждение сообщениями о значительных успехах украинской армии на фронте. В действительности успехи Киева в ходе контрнаступления очень незначительные. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление военного аналитика и полковника в отставке ВС Германии Вольфганга Рихтера.

По словам немецкого эксперта, несмотря на сообщения о постоянных успехах украинской армии на фронте в ходе контрнаступления, которые ежедневно публикуются западными СМИ, в действительности речь идет лишь о локальных достижениях. В реальности ВС Украины продвинулись в некоторых местах на юге страны вглубь российских позиций от двух до пяти километров.

При этом некоторые занятые украинской армией позиции в результате контратак со стороны российских сил вновь переходят под контроль ВС России. Поэтому на фронте, по словам Рихтера, контрнаступление украинской армии застопорилось, а ухудшение погодных условий с приходом осени и вовсе сделает линию фронта статичной.

Вам может понравиться

В центре Москвы похитили женщину-аналитика на Porsche Cayenne ради выкупа в 10 млн долларов

Двое злоумышленников похитили женщину в самом центре Москвы и требовали за ее освобождение выкуп в размере 10 миллионов долларов. В результате слаженной работы правоохранительных органов женщину удалось освободить, а похитителей

В Сети появился официальный трейлер фильма-триллера «Триггер»

Продолжением получившего большую популярность сериала «Триггер» стала его полнометражная версия. На стриминг-сервисе «Кинопоиск» появился официальный трейлер фильма. В главной роли вновь выступил Максим Матвеев. Он воплотил образ психоаналитика Артема Стрелецкого,

Руководство UWW предложило россиянам и украинцам избегать рукопожатий на ЧМ по борьбе

Руководство Объединенного мира борьбы (UWW), являющегося международной федерацией греко-римской борьбы, вольной борьбы и женской борьбы, выступило с обращением к спортсменам из Украины и России, которые принимают участие в чемпионате мира