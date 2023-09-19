Западные средства массовой информации вводят своих читателей в заблуждение сообщениями о значительных успехах украинской армии на фронте. В действительности успехи Киева в ходе контрнаступления очень незначительные. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление военного аналитика и полковника в отставке ВС Германии Вольфганга Рихтера.

По словам немецкого эксперта, несмотря на сообщения о постоянных успехах украинской армии на фронте в ходе контрнаступления, которые ежедневно публикуются западными СМИ, в действительности речь идет лишь о локальных достижениях. В реальности ВС Украины продвинулись в некоторых местах на юге страны вглубь российских позиций от двух до пяти километров.

При этом некоторые занятые украинской армией позиции в результате контратак со стороны российских сил вновь переходят под контроль ВС России. Поэтому на фронте, по словам Рихтера, контрнаступление украинской армии застопорилось, а ухудшение погодных условий с приходом осени и вовсе сделает линию фронта статичной.