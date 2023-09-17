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В итальянском городе Пергола проходит международная конференция, посвященная творчеству выдающегося мастера эпохи Возрождения – Рафаэля Санти. Организаторы мероприятия сообщили, что в одной из частных коллекций была обнаружена картина, написанная рукою выдающегося художника, о которой ранее не было известно.

Речь идет о картине, изображающей христианскую святую, присутствовавшую при распятии Иисуса Христа, – Марию Магдалину. Она была написана на тополиной доске в 1504 году. Размер картины составляет 46см на 34 см. После тщательного изучения, специалисты пришли к выводу, что картина действительно была написана великим живописцем. В образе Марии Магдалины Рафаэль изобразил жену своего учителя Пьетро Перуджино – Кьяру Фанчелли.

Отмечается, что подробная статья о неизвестном ранее творении великого итальянского художника будет опубликована в научном издании Open Science, Art and Science. Название статьи – «Магдалина Рафаэля, или когда ученик превосходит учителя».

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