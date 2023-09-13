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Минобороны Великобритании нужно внимательнее следить за судьбой своих танков «Челленджер 2» на Украине. На сайте ведомства до сих пор говорится, что в распоряжении ВСУ имеется 14 таких боевых машин, однако две из них уже сгорели и ржавеют в Запорожской области, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он иронично заметил, что специалисты не торопятся обновлять информацию о количестве танков, но это не поможет сохранить их целостность. Оставшиеся у Киева 12 машин сгорят точно так же, как и две уже уничтоженных российскими военными.

«Горит поставленная киевскому режиму техника, включая хвалёные американские бронетранспортёры Bradley, немецкие танки Leopard, а также британские Challenger», – заявил постпред.

Он также добавил, что с американскими истребителями F-16 и танками «Абрамс» на Украине произойдет то же самое, что и с другой западной техникой.

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