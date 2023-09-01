Известный по композиции «Фантазер» исполнитель Ярослав Евдокимов собирается выступить в «Крокус Сити Холле» в Москве. Во всяком случае, его имя значится в афише концертного зала. 18 октября в «Крокус Сити
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Известный по композиции «Фантазер» исполнитель Ярослав Евдокимов собирается выступить в «Крокус Сити Холле» в Москве. Во всяком случае, его имя значится в афише концертного зала.

18 октября в «Крокус Сити Холле» запланирован большой концерт «Живи страна», приуроченный к юбилею композитора Игоря Матеты. В нем примут участие Лев Лещенко, Маша Распутина, группа «Весна» и другие исполнители. В этот список попал и Евдокимов.

Будет ли он выступать на самом деле, сказать сложно. Достаточно отметить, что ранее он неоднократно высказывался против воссоединения РФ с Донбассом и Крымом, называл Россию «уродливой». По словам директора исполнителя Натальи Тарабан, певец говорил все это давно, заявления не имеют никакого отношения к СВО.

Впрочем, общественность это ни в чем не убедило. Концерты «Фантазера» в Петрозаводске и Томске были отменены. Сам Евдокимов отмалчивается, не делая заявлений ни о специальной военной операции на Украине, ни об отмене своих выступлений.

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