Портал News.ru рассказал о знаменитых советских и российских артистах, которые были популярны у себя на Родине, но оказались невостребованными на Западе.

Первое место в этом своеобразном рейтинге можно отдать Савелию Крамарову, который после блестящего исполнения ролей в комедиях «Джентльмены удачи», «12 стульев» и «Иван Васильевич меняет профессию» завоевал всеобщую любовь. После этого его дядя уехал из СССР в Израиль, что отразилось на судьбе артиста – его перестали приглашать в кино.

Тогда Крамаров написал американскому президенту Рональду Рейгану письмо с просьбой обеспечить ему возможность заниматься любимым делом в США.

«Уважаемый господин президент! Я не умираю с голоду, но не одним хлебом жив человек. Помогите мне обрести в вашей великой стране возможность работать по специальности. Моя нынешняя великая страна, видимо, помочь мне в этом вопросе не может», – написал актер.

Крамарову удалось попасть в Голливуд, где он снялся в четырех сериалах и девяти полнометражных фильмах. Но сам он неоднократно рассказывал, что популярности, которую он сумел обрести в СССР, в США добиться не удалось.

Еще одна советская артистка Елена Соловей после блестящей актерской карьеры в Союзе, принесшей ей приз кинофестиваля в Каннах, уехала в США, так как боялась изменений в родной стране и мечтала дать детям западное образование. Карьеры в Голливуде у нее не получилось, после эмиграции актриса больше не сыграла ни одной роли.

Знаменитый Буба Касторский из «Неуловимых мстителей» Борис Сичкин уехал в США в 1979 году. Он также больше не снимался и жил в Америке на пособие. Также актер подрабатывал, устраивая концерты. Как и Савелий Крамаров, он вернулся в Россию.