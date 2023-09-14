Сейчас сложно представить, что президент Украины Владимир Зеленский начинал свою карьеру в РФ и длительное время оставался звездой российского шоу-бизнеса. Однако это так. Мало того, с ним дружили многие артисты, рассказал портал News.ru.

Так, с Алексеем Чадовым Зеленский подружился на съемочной площадке фильма «Любовь в большом городе. Как говорит сам российский актер, все контакты оборвались после вступления украинского лидера в должность.

Таким же образом Зеленский познакомился и с Павлом Деревянко. В 2012 году они подружились на съемках фильма «Ржевский против Наполеона» и длительное время сохраняли хорошие отношения, которые сейчас не поддерживают.

Сразу после переезда Зеленского в Москву его на полгода приютил исполнитель Филипп Киркоров. Он разглядел в юном артисте будущую звезду и даже «замолвил за него словечко» кому нужно. Это позволило Зеленскому стать соведущим проекта «Фактор-А».

Ничего плохого не может сказать о Зеленском юморист Павел Воля. В одном из своих интервью он заявлял о давней дружбе с тогда еще комиком, но отмечал, что давно с ним не общался.

Фото – кадр из фильма “Любовь в большом городе”