Мечта о прекрасной невесте с Урала есть у многих мужчин. Издание E1.RU представило пять завидных невест с этого региона.

Мария Козицына, 25 лет – дочь медного короля Андрея Козицына, обладательница золотой медали выпускницы Ломоносовской школы «Интек». Защитив диплом бакалавра экономического факультета Высшей школы экономики, она занимается исследованием влияния цифровых маркетинговых инструментов на деятельность производителей одежды.

Александра Кузнецова, 21 год – недавно признанная мисс Екатеринбург. Саша – многогранная личность, которая увлекается сквошем, музыкой и искусством. Она признается в важности честности и искренности в отношениях.

София Никитчук, 29 лет – уральская фотомодель и актриса, известная своими победами в конкурсах красоты. Она также успешно развивает собственный бренд одежды и салон красоты.

Ирина Голомаздина, 40 лет – дизайнер и соосновательница бренда 12 storeez, который приносит значительный доход. Недавно Ирина развелась, но сохранила дружеские и рабочие отношения с бывшим мужем.

Анастасия Горбунова, 35 лет – модель, блогер и фотограф, путешественница. Настя часто путешествует и ценит джентльменов, предпочитая, чтобы мужчина платил в ресторане.