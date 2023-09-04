Мечта о прекрасной невесте с Урала есть у многих мужчин. Издание E1.RU представило пять завидных невест с этого региона. Мария Козицына, 25 лет – дочь медного короля Андрея Козицына, обладательница
Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Мечта о прекрасной невесте с Урала есть у многих мужчин. Издание E1.RU представило пять завидных невест с этого региона.

Мария Козицына, 25 лет – дочь медного короля Андрея Козицына, обладательница золотой медали выпускницы Ломоносовской школы «Интек». Защитив диплом бакалавра экономического факультета Высшей школы экономики, она занимается исследованием влияния цифровых маркетинговых инструментов на деятельность производителей одежды.

Александра Кузнецова, 21 год – недавно признанная мисс Екатеринбург. Саша – многогранная личность, которая увлекается сквошем, музыкой и искусством. Она признается в важности честности и искренности в отношениях.

София Никитчук, 29 лет – уральская фотомодель и актриса, известная своими победами в конкурсах красоты. Она также успешно развивает собственный бренд одежды и салон красоты.

Ирина Голомаздина, 40 лет – дизайнер и соосновательница бренда 12 storeez, который приносит значительный доход. Недавно Ирина развелась, но сохранила дружеские и рабочие отношения с бывшим мужем.

Анастасия Горбунова, 35 лет – модель, блогер и фотограф, путешественница. Настя часто путешествует и ценит джентльменов, предпочитая, чтобы мужчина платил в ресторане.

Вам может понравиться
Известный по композиции «Фантазер» исполнитель Ярослав Евдокимов собирается выступить в «Крокус Сити Холле» в Москве. Во всяком случае, его имя значится в афише концертного зала. 18 октября в «Крокус Сити

Назвавший Россию «уродливой» исполнитель Евдокимов планирует выступить в Подмосковье

Известный по композиции «Фантазер» исполнитель Ярослав Евдокимов собирается выступить в «Крокус Сити Холле» в Москве. Во всяком случае, его имя значится в афише концертного зала. 18 октября в «Крокус Сити
В ночь на 19 августа два брата были жестоко избиты группой подростков. Один из них умер и на похоронах ссадины и синяки не смог скрыть даже толстый слой грима, сообщает

В Перми продолжается расследование гибели мужчины в драке с подростками

В ночь на 19 августа два брата были жестоко избиты группой подростков. Один из них умер и на похоронах ссадины и синяки не смог скрыть даже толстый слой грима, сообщает
Автор тг-канала Moscow Calling Андрей Куршин решением Черемушкинского суда Москвы отправлен под домашний арест. Он обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Следователь, который ведет дело, выходил в

Черемушкинский суд отправил под домашний арест автора тг-канала Moscow Calling Куршина

Автор тг-канала Moscow Calling Андрей Куршин решением Черемушкинского суда Москвы отправлен под домашний арест. Он обвиняется в распространении недостоверной информации о Вооруженных силах РФ. Следователь, который ведет дело, выходил в