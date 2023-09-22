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Издание «Известия» к Международному дню борьбы с болезнью Альцгеймера опубликовало материал, в  котором перечислило главные малоизвестные признаки развивающейся деменции.

Болезнь Альцгеймера является неизлечимым недугом. Преимущественно, этим заболеванием страдают люди пожилого возраста. Данная проблема представляет собой заболевание головного мозга, что в итоге снижает интеллект человека, нарушает память из-за образования в мозговых тканях так называемых белковых бляшек.

Обычно эта болезнь распространена среди людей старшего возраста – от 65 лет. Ее развитию способствуют наследственные факторы, повышенное кровяное давление, малая физическая активность, сахарный диабет и высокий уровень холестерина в крови.

Основные признаки возникновения болезни Альцгеймера: постепенное снижение интеллекта, нарушение абстрактного мышления, беспокойство, депрессия, галлюцинации, затруднение процесса речи и письма и многие другие.

В качестве профилактики данного заболевания специалисты рекомендуют людям в возрасте «тренировать свой мозг» заучиванием прозы и поэзии, решением кроссвордов, изучением иностранных языков, игрой на музыкальных инструментах. Также немаловажным является социальная и физическая активность.

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