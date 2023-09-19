Специалисты из Эдинбургского университета провели исследование, согласно которому выдвинули еще одну гипотезу относительно зарождения жизни на Земле. По их мнению, жизнь на нашей планете могла зародиться в результате тектонической активности около 4 миллиардов лет назад.

Ученые изучили бальзаты океанических плато на юго-западе Тихоокеанского плато Онтонг-Ява. В ходе исследования специалисты расплавили их при высокой температуре под большим давлением. В итоге выяснилось, что возникновение данных видов пород могло образоваться только в определенных тектонических условиях, которые происходили на Земле от 3.6 до4 миллиардов лет назад.

Научные сотрудники сходятся во мнении, что тектоника литосферных плит как раз имела место быть в указанный период. Катализаторами зарождения жизни на Земле могли стать метан и окись углерода, которые выделяются в результате процесса вулканизма. Именно они могли стать источниками пребиотических молекул, а из них затем образовались первые микроорганизмы.