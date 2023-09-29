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Российский военнослужащий из Тымовского района Сахалинской области, старший сержант Дмитрий Юрьев погиб в зоне проведения специальной военной операции. О гибели защитника Отечества, мужественно исполнявшего свой долг, сообщил в своем Телеграм-канале глава региона Валерий Лимаренко.

По его словам, родственникам погибшего героя будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны местной администрации. «Это был мужественный человек, настоящий патриот, который до конца исполнил долг перед Родиной. Таким он и останется в нашей памяти. Приношу глубокие соболезнования родным и близким бойца», – написал Лимаренко.

Несмотря на большие потери в личном составе и бронетехнике вооруженные силы Украины продолжают попытки контратаковать на Запорожском направлении. При этом провал наступательной операции ВСУ, которая началась еще 4 июня 2023 года, признали уже и западные партнеры Киева.

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