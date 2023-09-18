С наступлением сезона дождей и распутицы на Украине движение тяжелой боевой техники будет затруднено. Также вряд ли Киев станет задействовать пехотные подразделения для продолжения контрнаступления, уверен военный эксперт Роман Насонов.

Он рассказал порталу Ura.ru, что у ВСУ все же есть выход из такого положения. Боевики более интенсивно станут использовать ударные беспилотные аппараты и артиллерийское вооружение.

Дуэли ствольной и реактивной артиллерии существенно участятся. Кроме того, стоит ожидать новых попыток проникновения на территорию РФ украинских диверсионно-разведывательных групп.

Насонов напомнил, что ВСУ заявляет об увеличении более чем в сотню раз количества беспилотных аппаратов. Поэтому не исключено, что дроны они будут использовать более активно.

Российские ВС готовы пресекать попытки прорывов вражеских ДРГ. Также они достаточно успешно ведут противостояние с беспилотниками ВСУ.

Эксперт считает, что под угрозой окажется Крым, который Киев теперь может атаковать не только дронами, но и ракетами. Кроме того, к зиме ВСУ могут получить истребители F-16, что хоть и не изменит кардинально ситуацию на поле боя, но точно создаст некоторые проблемы ВС РФ.