33-летняя дочь актера Вячеслава Гришечкина Ольга является единственной его наследницей, рассказал сайт Teleprogramma.pro.

Единственная дочь Гришечкина родилась в 1990 году. Тогда супругой актера была костюмерша Мария, с которой он и воспитывал Ольгу. Вторая его жена, Анна, умерла 5 лет назад от онкологического заболевания, с которым боролась на протяжении 4 лет.

Дочь актера в настоящий момент является главой собственной компании и имеет высшее педагогическое образование. Именно она получит квартиру в одном из спальных районов столицы, дачу в Подмосковье и скромный автомобиль.

Актер Вячеслав Гришечкин, хорошо известный по сериалам «Солдаты», «Вызов» и множеству других, умер 16 сентября от обширного инфаркта.