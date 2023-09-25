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Полиция Каменска-Уральского в Свердловской области задержала коллектора, который унизил 15-летнюю девочку-подростка из-за долга. Он заставил школьницу записать на видео извинения перед кредиторами в обнаженном виде.

Портал Life.ru рассказал, что девушка задолжала 100 тысяч рублей, поэтому к ней был отправлен коллектор. 24-летний ранее судимый местный житель 23 сентября пришел домой к школьнице. Его впустила в квартиру мать девушки.

Мужчина закрылся с юной должницей в комнате, применил к ней силу и заставил полностью раздеться. После этого он снял видео с ее извинениями и ушел, получив за свою «работу» 10 тысяч рублей.

Полицейские задержали коллектора уже на следующей день. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях с несовершеннолетней. За это правонарушение злоумышленник может оказаться за решеткой на срок до 15 лет.

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