В Киеве сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК), выполняющие функции военкоматов, приступили к мобилизации мужского населения страны в возрасте старше 50 лет. Об этом со ссылкой на киевлян сообщает ТАСС.

По словам одной из жительниц украинской столицы, с мобилизацией в стране дела обстоят трагично, поскольку у ее коллеги прямо с рабочего место в ряды вооруженных сил Украины мобилизовали мужа, возраст которого сильно превышает 50 лет.

Жители Киева отмечают, что повестку можно получить практически в любом людном месте столицы: в парке, на остановке общественного транспорта, в магазине или на рынке. Еще один собеседник агентства отмечает, что на его глазах рано утром сотрудники ТЦК перекрыли выход из общежития, в котором проживали в основном мужчины из других городов страны, приехавшие в столицу на заработки, и вручили каждому из них повестку.

При этом местная власть уже начала предупреждать украинцев о том, что следующий отопительный сезон будет очень сложным. Чиновники предупреждают о длительных отключениях электроэнергии и отопления в городах.