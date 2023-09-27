На Украине заявили об очередном ударе ВКС РФ по Константиновке в ДНР. Этот оккупированный ВСУ населенный пункт располагается в непосредственной близости от Артемовска, поэтому украинская армия стягивает туда крупные силы, перебрасывает личный состав и технику, боеприпасы и ГСМ.

Именно поэтому взрывы в Константиновке звучат довольно часто. «Умные» планирующие бомбы поражают склады с боеприпасами, пункты временного размещения боевиков, другие военные объекты ВСУ.

Ранее под удар попал рынок в Константиновке, в результате чего погибли гражданские. Западные эксперты, внимательно изучившие спутниковые снимки, фото- и видеоматериалы, появлявшиеся в том числе и в свободном доступе, и пришли к выводу, что атака была проведена украинскими боевиками. Скорее всего, Киев нанес удар с находящейся под его контролем территории ракетной ЗРК «Бук».