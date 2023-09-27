Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На Украине заявили об очередном ударе ВКС РФ по Константиновке в ДНР. Этот оккупированный ВСУ населенный пункт располагается в непосредственной близости от Артемовска, поэтому украинская армия стягивает туда крупные силы, перебрасывает личный состав и технику, боеприпасы и ГСМ.

Именно поэтому взрывы в Константиновке звучат довольно часто. «Умные» планирующие бомбы поражают склады с боеприпасами, пункты временного размещения боевиков, другие военные объекты ВСУ.

Ранее под удар попал рынок в Константиновке, в результате чего погибли гражданские. Западные эксперты, внимательно изучившие спутниковые снимки, фото- и видеоматериалы, появлявшиеся в том числе и в свободном доступе, и пришли к выводу, что атака была проведена украинскими боевиками. Скорее всего, Киев нанес удар с находящейся под его контролем территории ракетной ЗРК «Бук».

Вам может понравиться

Военный эксперт Прохватилов раскрыл тактику эффективного уничтожения танков Abrams

Чтобы максимально эффективно бороться с американскими танками «Абрамс», которые уже поступили в распоряжение ВСУ, командование российских войск должно дать возможность проявлять больше инициативны низовым командирам. Кроме того, следует повысить эффективность

Совет Федераций вынес предупреждение матери Ксении Собчак за поездку в Испанию

Комитет Совета Федераций по регламенту и организации парламентской деятельности вынес серьезное предупреждение сенатору Людмиле Нарусовой (матери Ксении Собчак) за недопустимый выезд в страны НАТО во время проведения СВО на Украине.

В Томской области пациенты убили фельдшера

В Томской области в Кривошеинском районе произошло жестокое убийство медработника во время исполнения должностных обязанностей. Следственный комитет РФ по Томской области возбудил уголовное дело по факту убийства фельдшера, которая погибла