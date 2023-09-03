Украинские власти озвучили официальную информацию об атаке дронов-камикадзе «Герань-2» на припортовую инфраструктуру города Рени в Одесской области. Они заявили, что ВС РФ задействовали для этой цели 25 барражирующих боеприпасов, передает
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Украинские власти озвучили официальную информацию об атаке дронов-камикадзе «Герань-2» на припортовую инфраструктуру города Рени в Одесской области. Они заявили, что ВС РФ задействовали для этой цели 25 барражирующих боеприпасов, передает «Военное обозрение».

Как и ожидалось, в Киеве сообщили, что 22 дрона из 25 якобы сбила украинская ПВО.

В ночь на 3 сентября в Одессе и области была объявлена воздушная тревога. Изначально сообщалось о мощном взрыве непосредственно в областном центре. Затем мониторинговые каналы проинформировали о появлении беспилотников над Измаилом, там тоже слышали взрывы.

Последней целью стал порт Рени, прилеты по которому подтверждены официально. Тг-канал Dambiev рассказал, что там уничтожен транспортный терминал, который использовался Киевом для экспорта с/х продукции и для военных целей.

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