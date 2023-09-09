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Отсутствие кисти руки не является препятствием для службы в украинской армии. Именно так считают в военкомате города Шостка в Сумской области, откуда мобилизовали инвалида второй группы.

У Александра Денисенко не только с детских лет отсутствует кисть руки, но и имеется повреждение глаза. Документы, подтверждающие инвалидность, у него имелись на руках. Поэтому, получив повестку, Александр отправился в военкомат со всеми справками и результатами обследований.

Однако в территориальном центре комплектования, как сейчас называются военкоматы на Украине, заявили – справки ничего не доказывают и ничего не значат. Денисенко пообещали пристроить к легкому труду и признали годным к службе.

В украинских соцсетях пользователи называют «скотским» отношение военкоматов к инвалидам и вообще к гражданам страны. Они требуют сперва отправить на фронт своих детей-мажоров, а уж затем объявлять мобилизацию.

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