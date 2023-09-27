На Украине в рамках реформ, рекомендованных Соединенными Штатами, в очередной раз поднимут цены на электроэнергию и газ. Глава министерства социальной политики Оксана Жолнович заявила, что гражданам при этом будет предоставляться субсидия.

Киев якобы уже разработал «специальный цифровой инструмент», который позволит быстро принимать решения о предоставлении субсидий. На них будут тратиться средства, предоставляемые Западом. При этом цены на газ и электричество заметно вырастут.

Напомним, что США передали Киеву целый список реформ, которые необходимо провести на Украине. Это якобы должно ускорить вступление страны в Евросоюз, а также создать условия для дальнейшего получения военной помощи от США и НАТО.

Некоторые депутаты Верховной рады считают, что отправляя такие списки, США унижают Украину.