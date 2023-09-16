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Тотальная мобилизация на Украине вынуждает военнообязанных идти на любые жертвы, чтобы не попасть на фронт. Кто-то умело пользуется ситуацией и зарабатывает неплохие деньги. Курьезный случай, демонстрирующий это, произошел на пропускном пункте Старокозачье в Одесской области.

Там пограничники остановили молодую семейную пару – 20-летнюю девушку-инвалида и ее 21-летнего супруга. Парень на вполне законных основаниях сопровождал жену, но военные все же проверили телефон девушки.

В мобильнике обнаружилось несколько интересных переписок. Выяснилось, что девушка-инвалид оказалась весьма предприимчивой особой. За 2,5 тысячи долларов она выходила замуж за военнообязанных украинцев, а затем выезжала с ними за пределы страны. Это позволяло призывникам совершенно законно покидать Украину.

В результате «супружеская пара» была задержана, все обстоятельства выясняются.

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