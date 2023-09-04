В Тернопольской области представители правоохранительных органов оцепили Свято-Богоявленский женский монастырь канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщили в Союзе православных журналистов. По их словам, сотрудники полиции оцепили монастырь, чтобы закрыть его и выселить монахов УПЦ. На данный момент полицейские пропускают на территорию монастыря людей только по предъявлению паспорта.

Представители Союза православных журналистов опубликовали видеозапись с места событий. Судя по записи, возле монастыря находится большое количество полицейских и их служебных автомобилей.

Отмечается, что представители Свято-Богоявленского женского монастыря обратились в Минкультуры Украины еще 1 августа с целью продления аренды, истекающей 3 сентября 2023 года, однако ответ так и не был получен. Представители монастыря попросили не выселять организацию до перезаключения договора аренды. По истечению срока аренды, правоохранители оцепили монастырь.