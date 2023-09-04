Огромная толпа пассажиров столичного метро собралась на станции «Проспект Вернадского» при пересадке с Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующие кадры столпотворения пассажиров метро опубликовал портал MSK1.RU. По словам одной из пассажирок
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Огромная толпа пассажиров столичного метро собралась на станции «Проспект Вернадского» при пересадке с Большой кольцевой линии (БКЛ). Соответствующие кадры столпотворения пассажиров метро опубликовал портал MSK1.RU.

По словам одной из пассажирок столичного метрополитена, огромные толпы людей образовались по причине снятия с линии огромного количества поездов по Киевской железной дороге в метро «Минская» до 9 сентября. Поэтому большое количество человек, которые обычно доезжали до Киевского, сегодня вынуждены были сойти на Аминьевскую БКЛ и сделать пересадку на Вернадского, резюмировала она.

Один из читателей портала по имени Станислав сделал предположение, что образовавшийся в метро коллапс из пассажиров связан с началом нового учебного года. Примечательно, что в окрестностях станции метро «Проспект Вернадского» расположено множество учебных зданий московских вузов и студенческих общежитий.

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