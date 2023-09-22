В Туапсинском районе на Кубани, где ПВО уничтожила два украинских беспилотника, пострадавших и разрушений нет. Руководитель района Сергей Бойко в своем тг-канале сообщил, что жалоб от местных жителей тоже не поступало.

Очередная террористическая атака ВСУ с применением дронов самолетного типа была зафиксирована утром 22 сентября. Противовоздушная оборона отработала своевременно и четко. Она сбила два беспилотника в Туапсинском районе и у восточных берегов Крымского полуострова. БПЛА рухнули в Черное море.

Ранее сообщалось, что вечером 21 сентября боевики ВСУ обстреляли из танков село в Брянской области. Также в ночь на четверг Крым пытались атаковать 19 беспилотников противника, но все они были сбиты средствами ПВО.