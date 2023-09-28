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В связи с концертом, посвященным присоединению к России новых регионов, на Красной площади в Москве значительно усилили меры безопасности. В центре столицы появилось большое количество машин силовых структур, сообщается о большом количестве полицейских и росгвардейцев.

Красную площадь оцепили по периметру, у заграждений расположились силовики.

«Здесь стоят генераторы, которые обеспечивают сцену электричеством. Они очень шумные и, видимо, пожароопасные. За оградой находятся несколько человек, которые должны будут в случае чего предотвратить возгорание, – рассказал корреспондент портала msk1.ru.

Несмотря на наличие металлических заграждений, москвичей и туристов свободно пропускают на площадь и к главным достопримечательностям Москвы. Территория подготавливается к началу концерта.

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