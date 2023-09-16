Населенный пункт Работино, захватом которого недавно хвастали представители киевского режима, стал для ВСУ смертельной ловушкой.

Польский портал Mysl Polska пояснил, что ВС РФ перебросили на данный участок Запорожского направления новые силы, которые отбросили противника. Кроме того, подразделения ВДВ заходят с флангов, создавая для ВСУ серьезную угрозу.

Киев ее игнорирует и продолжает попытки прорвать оборону ВС РФ. Однако участок у Работино слишком узкий, из-за чего он превратится в ловушку для украинских формирований.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин пояснил, что повышенная активность Киева на Запорожской и Артемовском направлениях вызвана стремлением занять выгодные для себя позиции перед зимней паузой в боевых действиях.