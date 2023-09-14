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Обозреватель польского издания Myśl Polska Кшиштов Подгурский в своем материале сообщил об элитных российских подразделениях ВДВ, сдерживающих украинское контрнаступление в зоне спецоперации.

По словам Подгурского, российский десант активно «давит» украинских бойцов на флангах. При этом отмечается, что в Варшаве и Берлине еще на первом этапе контрнаступления уже активно заговорили о прорыве ВСУ российской обороны. Журналист задается в своей публикации вопросом, зачем это делалось, и на каких основаниях.

Автор материала также добавил о негодовании западных аналитиков из-за неудач украинских войск во время их широкомасштабного наступления. У некоторых западных экспертов, по словам Подгурского, происходят так называемые «припадки бешенства» из-за успехов российской армии.

Из-за того, что контрнаступление ВСУ пошло не по западному сценарию, многие «беспристрастные военные эксперты» стали активно поливать грязью ВС России, зарезюмировал Подгурский.

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