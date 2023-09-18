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Рок-музыкант Валерий Кипелов выступил на полигоне Южного военного округа для российских бойцов. Среди посетителей концерта были не только участники специальной военной операции, но и юнармейцы и члены семей военнослужащих.

В интервью журналистам после концерта Кипелов заявил, что он и его коллектив всегда со своими ребятами, со своим народом и страной. И сомнений в этом никогда не возникало.

Также музыкант отметил, что в свое время был в Афганистане и других горячих точках, поддерживая российских военнослужащих. Также он отметил, что группа давала уже концерты в госпиталях, в расположении ВДВ РФ, на других полигонах.
"Мы всегда со своими ребятами": Кипелов дал концерт для участников спецоперации на полигоне

«Мы молимся за них, и хочется сказать: “Ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно. Спасибо большое и низкий поклон», – подвел итог Кипелов.

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