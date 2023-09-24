ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Решение США передать Украине танки Abrams M1A1 обречено на провал. ВС России справились и с более совершенными боевыми машинами из Великобритании и Германии, поэтому «Абрамсы» не станут для Киева «чудо-оружием», пишет американское издание Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, пояснили, что Киев ранее получил более новые модификации британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2A6. Закончилось все тем, что Россия сожгла задействованные в бою боевые машины.

При этом броня «Леопардов» и «Челленджеров» гораздо прочнее, чем у старой модификации американских «Абрамсов».

Также эксперты напомнили, что армия Ирака, которая в нулевых годах приобрела у США танки «Абрамс» именно этой модификации, потеряла подавляющее большинство из них. На Украине будет еще сложнее, так как тяжелая бронетехники не приспособлена для использования в условиях распутицы.

Вам может понравиться

В Санкт-Петербурге идут поиски бесследно пропавшего режиссера БДТ Александра Никонорова

Режиссер Большого драматического театра (БДТ) имени Г. А. Товстоногова Александр Никаноров бесследно пропал во время велосипедной прогулки в Санкт-Петербурге. В настоящий момент идут поиски пропавшего режиссера. На страничке поискового отряда

Военный разведчик ВСУ Буданов пригрозил сделать регулярными атаки на Крымский мост

Украина продолжит наносить удары по Крымскому мосту и сделает их регулярными, в очередной раз пригрозил руководитель Главного управления разведки ВСУ Кирилл Буданов. «Вопрос не в том, будем ли мы атаковать

ВСУ нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Запорожской области

В 17:30 23 сентября украинские ВС ударили ракетами по населенному пункту Чапаевка в Пологовском районе Запорожской области. В экстренных службах региона рассказали, что удар пришелся по гражданской инфраструктуре. При взрыве