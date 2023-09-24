Решение США передать Украине танки Abrams M1A1 обречено на провал. ВС России справились и с более совершенными боевыми машинами из Великобритании и Германии, поэтому «Абрамсы» не станут для Киева «чудо-оружием», пишет американское издание Military Watch.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом Ura.ru, пояснили, что Киев ранее получил более новые модификации британских танков Challenger 2 и немецких Leopard 2A6. Закончилось все тем, что Россия сожгла задействованные в бою боевые машины.

При этом броня «Леопардов» и «Челленджеров» гораздо прочнее, чем у старой модификации американских «Абрамсов».

Также эксперты напомнили, что армия Ирака, которая в нулевых годах приобрела у США танки «Абрамс» именно этой модификации, потеряла подавляющее большинство из них. На Украине будет еще сложнее, так как тяжелая бронетехники не приспособлена для использования в условиях распутицы.