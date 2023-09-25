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Исследование ученых из Университета Нагои в Японии показало, что мужчинам и женщинам требуется соблюдать разные диеты для достижения долголетия. Мужчинам необходимо употреблять больше продуктов, состоящих из углеводов, а женщинам стоит формировать рацион, в основном, из полезных жиров. Результате исследования японских ученых были опубликованы в журнале The Journal of Nutrition.

В эксперименте японских ученых приняло участие более 81 тысячи человек в возрасте от 35 до 69 лет, 35 тысяч из которых были мужчины и 46 тысяч женщин. Исследование длилось на протяжение девяти лет, в течение которых ученые ежедневно отслеживали рацион питания подопытных, посредством заполнения опросника.

Оказалось, что мужчины, получавшие энергию в основном из продуктов с высоким содержанием жиров, были более подвержены риску летального исхода. При этом женщины, рацион которых в основном состоял из жиров, наоборот были менее подвержены риску раннего летального исхода.

Поэтому японские ученые пришли к выводу, что мужчинам следует употреблять больше продуктов с высоким содержанием углеводов, а женщинам –  с высоким содержанием жиров для здоровья и долголетия.

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