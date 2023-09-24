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Житель Омска чуть ли не лишился своего детородного органа из-за самостоятельно совершаемых инъекций. Как сообщается в Телеграм-канале Mash, мужчина на протяжении четырех лет вкалывал себе инъекции с вазелиновым маслом в пенис с целью увеличения его размеров.

32-летний мужчина обратился к урологу с возникшей аллергической реакцией на причинном месте из-за регулярных инъекций вазелином. В ходе осмотра специалист выяснил, что у пациента образовалось не просто покраснение органа, а отторжение тканей. Оказывается, что мужчина надеялся увеличить свой пенис с помощью инъекций вазелином. Данные процедуры он производил еще с 2019 года.

Медикам удалось оказать необходимую помощь. Хирурги провели успешную операцию в связи с субтотальным поражением тканей. Специалистам удалось спасти детородный орган пациента от удаления. По словам врача-уролога Олега Мельникова, многие люди уверены, что с помощью подкожных инъекций вазелина можно увеличить размер наружных половых органов. «Но такие членовредительские процедуры ни к чему, кроме болезненных воспалений мужских наружных половых органов, не приводят».

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