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Гагаринский суд Москвы сообщил журналистам, что дело в отношении Василисы Масловой, директора частной школы в столице, будет рассмотрено судом повторно. «Уголовное дело поступило в суд для повторного рассмотрения в ином составе присяжных заседателей», – заявили в Гагаринском московском суде. Отмечается, что 2 октября должны начаться предварительные слушания.

Ранее Вторым кассационным судом общей юрисдикции был отменен оправдательный приговор в отношении Василисы Масловой суда первой инстанции из-за нарушений, в том числе ошибок в протоколе, совершенных во время отбора присяжных.

Напомним, что следствие считает Маслову причастной к подготовке убийства супруги своего любовника. Отмечается, что она привлекла бывших своих учеников Николая Фролова и Ирину Погарченко с целью убийства жены своего любовника. Фролов ударил женщину несколько раз ножом. Но пострадавшая была доставлена в больницу, где медики спасли ее жизнь. Фролов и Погарченко были приговорены к 5.5 годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью.

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