Российские ВС наносят сокрушительные удары возмездия по Украине, рассказал бывший эксперт ЦРУ Ларри Джонсон.

«Все эти ракетные удары ВСУ были задуманы, чтобы показать, что Украина якобы “бьет Россию в самое сердце”. Но каждый раз, когда они совершают нечто подобное, Россия отвечает с гораздо большей мощью», – цитирует Джонсона РИА Новости.

Эксперт спрогнозировал полное уничтожение здания Генштаба и других центров принятия решений ВСУ в ответ на атаку Киева по Севастополю.

Напомним, что в результате удара в городе было повреждено историческое здание штаба Черноморского флота РФ. Один военнослужащий бесследно исчез. Пять ракет Storm Shadow, которые ВСУ использовали для атаки, сбира российская ПВО.