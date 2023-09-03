Контрнаступление ВСУ проводит несколько сотен групп боевиков ВСУ, численность которых не превышает 8-10 человек. Корреспондент The New York Times Марк Сантора посетил одно из таких формирований и пообщался с морскими
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Контрнаступление ВСУ проводит несколько сотен групп боевиков ВСУ, численность которых не превышает 8-10 человек. Корреспондент The New York Times Марк Сантора посетил одно из таких формирований и пообщался с морскими пехотинцами. Один из них рассказал, каким образом осуществляется операция.

Перед каждой из групп ставится конкретная задача, которая должна быть выполнена. Так, одни подразделения отправляются захватывать позиции ВС РФ, другие занимаются подобными заданиями. Такая тактика не дает продвигаться быстро, поэтому ежедневные достижения ВСУ исчисляются в метрах, отмечает Сантора.

При этом он высказал уверенность, что достижения, хоть и крайне мелкие, у Киева все же имеются. О потерях, которые несут столь небольшие группы, вынужденные вступать в бои с превосходящими по численности подразделениями ВС РФ, обозреватель предпочел не вспоминать.

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