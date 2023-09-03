Сервис онлайн-кредитования MoneyMan провел исследование с целью выяснить – на что российские граждане тратят микрозаймы. В результате удалось установить, что в 2023 году многие россияне брали деньги в микрофинансовых организациях
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Сервис онлайн-кредитования MoneyMan провел исследование с целью выяснить – на что российские граждане тратят микрозаймы. В результате удалось установить, что в 2023 году многие россияне брали деньги в микрофинансовых организациях на текущие и непредвиденные расходы, на ремонт в квартире или доме, а также на развитие бизнеса и компенсацию затрат на эксплуатацию автомобиля.

32 процента опрошенных заявили, что получали микрозаймы на покрытие текущих расходов, куда включены приобретение техники и электроники для дома. Еще 18,3% ответили, что деньги были нужны, чтобы покрыть непредвиденные затраты. Более 15 процентов респондентов брали средства на ремонт на даче или в доме.

Директор компании по маркетингу Алексей Грязев рассказал, что в целом экономическая ситуация в стране предсказуема, более стабильна, поэтому россияне могут долгосрочно планировать свои финансы.

Кроме того, жители России гораздо реже берут займы для погашения ранее оформленных кредитов, что указывает на переход к сберегательной модели поведения.

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