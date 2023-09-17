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Бойцы ВС РФ уничтожили в зоне специальной военной операции тяжелую боевую машину пехоты M2 Bradley производства США. Видеозапись этой атаки показал тг-канал «Иди и смотри».

Авторы записи не назвали место, где проводилась съемка, но по видео можно понять, что БМП была уничтожена в руинах населенного пункта. При этом с первой попытки поразить ее не удалось, снаряд упал и взорвался рядом с бронетехникой.

Второй выстрел оказался более точным, боезаряд попал в БМП, которая тут же начала гореть, рассказал портал News.ru.

Информация об уничтожении БМП «Брэдли» вместе с немецкой САУ Panzerhaubitze 2000 подтверждена министерством обороны России.

В ночь на 17 сентября российские ВС также нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Харькове. Он уничтожил цеха, которые использовались для ремонта поврежденной боевой техники ВСУ.

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