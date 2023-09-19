Министерство обороны РФ обнародовало видеокадры успешной работы российских бойцов в зоне спецоперации. На видеозаписи можно увидеть, как российские военные наносят поражающий удар по украинской диверсионно-разведывательной группе, пытающейся осуществить высадку на островах реки Днепр. ВС России нанесли удар по противнику при помощи тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

Диверсионные группы ВСУ осуществили попытку создания своего плацдарма на островах на Днепре, чтобы в дальнейшем осуществлять продвижение на левый берег. Перемещение противника было замечено российскими операторами беспилотных летательных аппаратов во время проведения разведки. Координаты украинской ДРГ были переданы расчетам ТОС «Солнцепек», которые и нанесли противнику сокрушительный удар.

Ранее Минобороны была опубликована видеозапись нанесения удара по танку противника на Херсонском направлении при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». На записи можно увидеть, как российский дрон врезается в танк, происходит взрыв и возгорание вражеской техники.