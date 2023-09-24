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Согласно сводке Министерства обороны Российской Федерации, оперативно-тактической и армейской авиацией РФ, ракетными войсками и артиллерией за минувшие сутки было нанесено живой силе и технике противника в 109 районах в зоне специальной военной операции.

Также удар был нанесен по командно-наблюдательному пункту 126-й бригады теробороны в Херсонской области и узлу связи 77-й аэромобильной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике.

По сообщению Минобороны РФ, российские войска произвели успешную контратаку, тем самым улучшили свое тактическое положение под населенным пунктом Веселое в Донецкой Народной Республике. Также на Донецком направлении за сутки ВС России было отражено четыре атаки противника. ВСУ в ходе боестолкновения понесли потери в размере 305 военнослужащих, несколько единиц бронетехники и одной гаубицы американского производства М777.

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