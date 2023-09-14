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28-летний мужчина оказался в больнице после укуса редкой ядовитой змеи – филиппинской куфии. Произошло это на юго-западе столицы, передает «Московский комсомолец».

Уточняется, что филиппинская змея укусила пострадавшего в квартире на Южнобутовской улице в Москве. Мужчину сразу же госпитализировали. Деталей происшествия пока нет, все обстоятельства выясняются.

Ранее в Подмосковье после нападения гадюки в больницу была доставлена годовалая девочка. В результате укуса у нее развился отек Квинке. Кроме того, под Подольском и в Павловско-Посадском городском округе змеи напали на двоих детей на придомовых территориях.

По словам биолога Павла Глазкова, со змеями нужно проявлять предельную осторожность. Лучше всего не приближаться к ним вообще и не пытаться брать в руки. Змея может счесть такие действия агрессией и ужалить исключительно для самообороны.

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