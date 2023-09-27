Миссис Россия-Вселенная 2020 Светлана Сергеева подтвердила, что «Рендж-Ровер», на котором неизвестные увезли сварочный аппарат из магазина «Леруа Мерлен», действительно зарегистрирован на нее. Но сама она эту машину не использовала несколько месяцев. И, соответственно, в нашумевшем ограблении не участвовала.

«Это информация не соответствует действительности, это наглая ложь и клевета. Меня не было не в машине, не за рулем. И даже в самом городе. Никакой магазин стройматериалов я не грабила», — рассказала Сергеева «Комсомольской правде».

Она сообщила, что после появления в Сети видеозаписи с дерзким ограблением, в результате которого злоумышленники украли из магазина сварочный аппарат за 7 тысяч рублей, на нее обрушилась со всех сторон критика от друзей и знакомых. Сергеева около суток старалась не обращать внимания на новости, но затем ее терпение лопнуло.