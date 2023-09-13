10 крылатых ракет было использовано ВСУ для удара по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, Киев задействовал для атаки три безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.

Все надводные дроны потопил патрульный корабль «Василий Быков». Средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет.

Остальные боезаряды попали по двум кораблям, которые находились на ремонте. Они получили повреждения, степень серьезности которых в данный момент оценивается.