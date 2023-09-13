10 крылатых ракет было использовано ВСУ для удара по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, Киев задействовал для атаки три безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.
Все надводные дроны потопил патрульный корабль «Василий Быков». Средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет.
Остальные боезаряды попали по двум кораблям, которые находились на ремонте. Они получили повреждения, степень серьезности которых в данный момент оценивается.
«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем “Василий Быков” уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства РФ.