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10 крылатых ракет было использовано ВСУ для удара по судоремонтному заводу в Севастополе. Кроме того, Киев задействовал для атаки три безэкипажных катера, сообщили в Минобороны РФ.

Все надводные дроны потопил патрульный корабль «Василий Быков». Средства противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет.

Остальные боезаряды попали по двум кораблям, которые находились на ремонте. Они получили повреждения, степень серьезности которых в данный момент оценивается.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем. Средствами противовоздушной обороны сбиты семь крылатых ракет, патрульным кораблем “Василий Быков” уничтожены все безэкипажные катера. В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», цитирует РИА Новости сообщение военного ведомства РФ.

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